وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يبحثان العملية العسكرية برفح ومخاطر تقويض النظام الدولي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الاثنين، بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، ونفاذ المساعدات إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أن مباحثات الوزيرين تطرقت إلى قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر تقويض النظام الدولي، بالإضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية.

شكري يلتقي نظيرته الألمانية على هامش اجتماعات بروكسل، ويبحثان:

💬 العملية العسكرية برفح، ونفاذ المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية

💬 قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر تقويض النظام الدولي.

💬 دعم السلطة الفلسطينية

💬 العلاقات 🇪🇬-🇪🇺 ومؤتمر الاستثمار@ABaerbock@GermanyDiplo pic.twitter.com/yYtLXREbdL — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 27, 2024

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٧ مايو الجاري، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة.

وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.



