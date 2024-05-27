قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو غير شرعية.

وأضاف في كلمة له بالكنيست الإسرائيلي، بحضور نتنياهو، اليوم الاثنين، أن كل الشمال الإسرائيلي تم إخلاؤه، وأن هذه المنطقة التي وصفها بالجميلة والمزدهرة أصبحت مدمرة ومُهجَّرة.

وأشار إلى أنّ نتنياهو فشل أمام الإسرائيليين لا سيما سكان الشمال الذين لا يعرفون متى سيعودون إلى منازلهم.

ولفت إلى أن نتنياهو مسئول عن الإخفاق الأكبر في إسرائيل، موضحا أن هناك جنود احتياط مضت شهور على وجودهم بالحرب ويفقدون أرواحهم بينما نتنياهو منشغل بهندسة قانون يناسب تجنيد الحريديم.

ونوه بأن الجيش يقول إنه في حاجة لتجنيدهم، وذلك نظرًا لعدم وجود ما يكفي من الكتائب والألوية، بينما نتنياهو منشغل بالألاعيب والحيل السياسية لإرضائهم.

وشدد على أن نتنياهو غير مؤهل ليظل رئيسًا للحكومة، موضحا أن إسرائيل تنهار حاليا لا سيما اقتصاديًّا.