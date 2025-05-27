 سفير كولومبيا بالأراضي الفلسطينية يتعهد بمساعدات طبية لأطفال غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 مايو 2025 8:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سفير كولومبيا بالأراضي الفلسطينية يتعهد بمساعدات طبية لأطفال غزة


نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 8:40 ص

 أعلن السفير الكولومبي المعين حديثا لدى الأراضي الفلسطينية أن بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لـ"آلاف" الفلسطينيين الذين أُصيبوا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السفير خورخي إيفان أوسبينا لوكالة "أسوشيتد برس" إن كولومبيا تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية، دون أن يوضح كيفية إجلاء المرضى إلى كولومبيا أو الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات الفلسطينية التقدم بطلب للعلاج هناك.

وأضاف أوسبينا: "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. لا يجوز أن يموت الناس جوعا. يجب أن يتلقوا رعاية طبية فورية، ويجب العمل على تأهيلهم."

تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا، التي تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع، كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي.


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