 رفضا لإبادة غزة.. طلاب من جامعة براون الأمريكية يرفعون علم فلسطين بحفل التخرج - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 مايو 2025 2:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رفضا لإبادة غزة.. طلاب من جامعة براون الأمريكية يرفعون علم فلسطين بحفل التخرج

وكالة صفا
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 2:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 2:00 م

رفع طلاب متخرجون من جامعة بروان الأمريكية، الأعلام الفلسطينية خلال حفل التخرج الذي أقيم في الجامعة معبرين عن دعمهم للفلسطينيين ورفضهم للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأقيم حفل التخرج، الأحد، في جامعة براون بولاية رود آيلاند، حيث رفع الطلاب خلاله الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وقاطع بعض الطلاب كلمة رئيسة الجامعة كريستينا باكستون، في مسعى لإيصال أصواتهم الرافضة للهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت مجموعة تحمل اسم "خريجو براون من أجل فلسطين" في بيان، إنها لن تقدم تبرعات للجامعة، حتى تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات التابعة لـ"إسرائيل".

وفي أبريل 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

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