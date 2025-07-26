بيت لحم تستقبل حارس الأراضي المقدسة الجديد

استقبلت مدينة بيت لحم، اليوم السبت، حارس الأراضي المقدسة الجديد الأب فرانشيسكو يلبو، في أول زيارة رسمية له إلى المدينة، وسط حضور رسمي وكنسي واسع، في ظل غياب مظاهر الاحتفال التقليدية، بما يعكس خصوصية الظرف الذي تمر به الأرض المقدسة.

ووصل الموكب القادم من القدس صباحا إلى مشارف المدينة، حيث استقبلته نائب رئيس بلدية بيت لحم لوسي ثلجية، إلى جانب كاهن رعية اللاتين، ورئيس بلدية بيت ساحور، وعدد من وجهاء الطائفة اللاتينية. وسار الموكب باتجاه كنيسة المهد عبر شارع النجمة، يتقدّمه أفراد من الفرق الكشفية.

وحضر مراسم الاستقبال في ساحة المهد كل من: وزير السياحة والآثار هاني الحايك، ومحافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم ماهر نيقولا قنواتي، ومدير شرطة المحافظة العميد مراد قنداح، وقائد المنطقة العقيد ركن إبراهيم أبو كشك، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، والقنصل الإيطالي العام في القدس دومينيكو بيلاتو، وعدد من الشخصيات والمؤسسات المسيحية في المدينة.

وفي كلمة ترحيبية، أعرب كاهن رعية اللاتين في بيت لحم الأب رامي عساكرية، عن فخره بهذا اللقاء الروحي في مدينة السلام، مؤكدا أن الزيارة تعبّر عن وقوف الكنيسة إلى جانب شعب يعيش تحت نير الاحتلال، وينشد العدالة والكرامة.

وقال: "العالم يعيش اليوم حالة من الظلم وتفاقم معاناة الأبرياء، ونحن في أمسّ الحاجة إلى الصلاة من أجل السلام في الأراضي المقدسة".

من جهته، عبّر الأب فرانشيسكو يلبو عن شكره لأهالي بيت لحم على ما وصفه بـ"الاستقبال القلبي"، مؤكدا أن زيارته تحمل طابعا تعبديا قبل كل شيء.

وأضاف: "أتيت كحاجٍ أحمل في قلبي صلاة من أجل بيت لحم، من أجل غزة، من أجل فلسطين كلها"، مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة الأخوة والتضامن في مواجهة العنف والانقسام، بحسب وكالة معا القلسطينية.

وقال يلبو إن الحضور الكنسي والمدني في هذا الاستقبال يعكس وحدة الرسالة في هذه الأرض، التي تحتاج إلى من يدافع عن كرامتها ويُعيد إليها نور السلام.

بدوره، أكد قنواتي أن هذه الزيارة تحمل رمزية خاصة في ظل ما تمر به فلسطين من تحديات، مشيرا إلى أن المدينة ما زالت تحتفظ برسالتها التاريخية كمنارة للرجاء، ومكان يجمع شعوب الأرض على قيم المحبة والتسامح.

واعتبر قنواتي أن زيارة حارس الأراضي المقدسة، في هذا التوقيت بالذات، تعكس دعما روحيا وإنسانيا لشعب يعاني القهر، لكنه متمسّك بإيمانه وأرضه وتاريخه، وقال: "بيت لحم، رغم الجراح، ستظل بيت السلام، وأيقونة الرجاء في وجه العتمة".

وتأتي هذه الزيارة في سياق تقليد كنسي عريق، يتبع تعيين حارس جديد للأراضي المقدسة، وتشمل زيارة مدن رئيسية تحمل رمزية مسيحية وتاريخية، في مقدمتها بيت لحم التي تضم كنيسة المهد، أحد أبرز المواقع المقدسة لدى المسيحيين في العالم.