6 شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمواصي خان يونس

استُشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء قصف شنته طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، وصول جثامين ستة شهداء بينهم طفلان، وعدد من الجرحى إلى المستشفى.

وقالت إنّ القصف استهدف بشكل مباشر خيمة للنازحين في المنطقة التي كانت تُعد "آمنة" وفق ادعاءات الاحتلال.

وأفادت، باستشهاد 47 مواطنا منهم 17 من طالبي المساعدات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ منتصف الليل حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59,733 شهيدا، و144,477 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

ومن بين الحصيلة 8,581 شهيدا، و32,436 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت صحة غزة إن 29 شهيدا وأكثر من 165 إصابة من شهداء "المساعدات" وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,121 شهيدا، وأكثر من 7,485 إصابة.