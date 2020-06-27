إجراء أول جراحة ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا بمستشفى قنا العام

أعلن مدير مستشفي قنا العام "العزل" الدكتور محمد الديب اليوم السبت، نجاح الطاقم الطبي بقسم النساء والتوليد بالمستشفى فى إجراء جراحة ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 20 عاما مصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الديب - في تصريح صحفي - أن المريضة كانت تعاني من أعراض مرضية متعددة، حيث كانت تعاني من تسمم حمل ونقص في الصفائح الدموية، وضغط عال، بجانب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفور دخولها للمستشفى جرى تجهيز غرفة العمليات وإجراء عمليات الولادة، مؤكدا أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، ويحظيان بمتابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى حتى تتماثل تماماً للشفاء من فيروس كورونا.

وضم الطاقم الطبي كلا من: الدكتور محمد عبدالرحيم الأفيوني، والدكتور مايكل جوزيف من قسم النساء، والدكتور الحسن مبارك محمود قسم التخدير، والدكتور بهاء حامد الأمير، والدكتور محمد فوزى أبوسحلى من قسم الأطفال.