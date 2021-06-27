جورجيا تسجل 585 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 363 ألفا و522 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية - حسبما ذكرت صحيفة "إنتربريس نيوز" الجورجية - 11 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة "كورونا" إلى 5 آلاف و266 حالة.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس التاجي حاجز الـ350 ألف حالة.. بينما يوجد 8572 مصابا بالفيروس في المستشفيات.