 جورجيا تسجل 585 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جورجيا تسجل 585 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:09 ص

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 363 ألفا و522 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية - حسبما ذكرت صحيفة "إنتربريس نيوز" الجورجية - 11 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة "كورونا" إلى 5 آلاف و266 حالة.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس التاجي حاجز الـ350 ألف حالة.. بينما يوجد 8572 مصابا بالفيروس في المستشفيات.


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