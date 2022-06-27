عودة قناة آمال ماهر على يوتيوب

أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، حول إختفاء المطربة آمال ماهر، حيث استمر هاشتاج آمال متصدرا كل منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عودة قناة آمال ماهر على موقع يوتيوب، بعد حذفها قبل أشهر منذ إعلانها الأعتزال، وقامت بحذف قناتها وكل أغانيها من على يوتيوب.

وكانت المطربة نادية مصطفى قد أوضحت في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أنها تواصلت مع شقيق آمال ماهر ووالدتها، من أجل الاطمئنان على آمال، وطلبت من والدة آمال أن تطالبها بعمل بث مباشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، لكي يطمئن الجمهور، لكن والدتها ردت قائلة: «هي حاولت تعمل بث مباشر قبل كده والجمهور هاجمها وقالها إنتي عايزة تبقي تريند، لكن هي هتعمل الفيديو في الوقت اللي هتشوفه مناسب».

وأضافت أن والدة آمال ماهر منهارة جدا بسبب تداول أخبار مفبركة عن ابنتها خلال الأيام الماضية، مطالبة الجميع بالتوقف عن نشر كل الشائعات عن ابنتها.

وحول عدم إمكانية تواصل الفنانة نادية مصطفى مع آمال ماهر مباشرة، قالت إنها لم تطلب منهم هذا الأمر ولم تسأل حول مكان إقامة آمال، مؤكدة أنها انشغلت بالحديث مع والدتها، باعتباره هو الأصدق؛ لأنها تتحدث عن حياة ابنتها، ولايمكن أن تتركها وهي محاطة بالمخاطر.

وتابعت أنها تواصلت من قبل مع المطربة مروة نصر صديقة آمال ماهر وقامت بطمأنتها، كما تواصلت أيضا مع المقربين من آمال وأكدوا لها أنهم تواصلوا معها خلال الأيام الماضية.