التحفظ على طن و225 كيلو أغذية مجهولة المصدر في مصنعين بالشرقية

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية في مدينة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم مدير التموين والتجارة الداخلية في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على مصانع المواد الغذائية في العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن تحرر محضر ضد أحد أصحاب مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية؛ لوجود سلع مجهولة المصدر، فيما تم التحفظ على 45 شيكارة ثوم مُجفف زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرامًا، بإجمالي وزن طن و125 كيلو ثوم مُجفف.

وتحرير محضر آخر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم في مدينة العاشر من رمضان؛ لوجود منتجات مجهولة المصدر، فيما تم التحفظ على 20 برنيكة بانيه دجاج مجهول المصدر، زنة البرنيكة الواحدة 5 كيلوات، بإجمالي وزن 100 كيلو بانيه دجاج مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية؛ للبيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير 3 محاضر أخرى ضد أصحاب أنشطة تجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار.