رئيس الوزراء البلغاري يقدم استقالة حكومته للبرلمان

أعلن المكتب الصحفي للبرلمان البلغاري، أن رئيس الوزراء كيريل بيتكوف، قدم استقالة حكومته الائتلافية إلى البرلمان اليوم الاثنين، وذلك بعد إقصاء الحكومة في اقتراع بحجب الثقة.

وذكر المكتب الصحفي للبرلمان، أن استقالة الحكومة تعتبر إلزامية بعد أن خسرت تصويت البرلمان لها، وذلك بموجب الدستور البلغاري، ولكنه استدرك قائلا إن "حكومة بيتكوف ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات أو تعيين مجلس جديد للوزراء".

تجدر الاشارة إلى أنه كانت قد تمت الإطاحة بحكومة بيتكوف يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أسبوعين من انسحاب أحد الأحزاب الأربعة المشاركة فى الحكومة الائتلافية التي كان قد تم انتخابها خلال شهر ديسمبر الماضي.