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طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 11:43 م

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمرو السيسي لاعب وسط الأبيض بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن نبيل عماد دونجا لاعب الوسط يعاني من "تقل" في العضلة الخلفية، في حين تعرض مصطفى شلبي جناح الأبيض لإصابة بكدمة في وجه القدم.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.


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