تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في يورو 2024

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بكأس أمم أوروبا «يورو 2024»، الأربعاء، بتأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية.
وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بيورو 2024 على النحو التالي:
«ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا، هولندا، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، البرتغال، تركيا، جورجيا».
وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي بيورو 2024 يوم السبت 29 يونيو 2024 على أن تختتم يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.
مباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»
سويسرا ضد إيطاليا السبت 29 يونيو 2024
ألمانيا ضد الدنمارك السبت 29 يونيو 2024
إنجلترا ضد سلوفاكيا الأحد 30 يونيو 2024
إسبانيا ضد جورجيا الأحد 30 يونيو 2024
فرنسا ضد بلجيكا الإثنين 1 يوليو 2024
البرتغال ضد سلوفينيا الإثنين 1 يوليو 2024
رومانيا ضد هولندا الثلاثاء 2 يوليو 2024
النمسا ضد تركيا الثلاثاء 2 يوليو 2024