تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في يورو 2024

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بكأس أمم أوروبا «يورو 2024»، الأربعاء، بتأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بيورو 2024 على النحو التالي:

«ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا، هولندا، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، البرتغال، تركيا، جورجيا».

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي بيورو 2024 يوم السبت 29 يونيو 2024 على أن تختتم يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

مباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

سويسرا ضد إيطاليا السبت 29 يونيو 2024

ألمانيا ضد الدنمارك السبت 29 يونيو 2024

إنجلترا ضد سلوفاكيا الأحد 30 يونيو 2024

إسبانيا ضد جورجيا الأحد 30 يونيو 2024

فرنسا ضد بلجيكا الإثنين 1 يوليو 2024

البرتغال ضد سلوفينيا الإثنين 1 يوليو 2024

رومانيا ضد هولندا الثلاثاء 2 يوليو 2024

النمسا ضد تركيا الثلاثاء 2 يوليو 2024