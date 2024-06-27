 تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في يورو 2024 - بوابة الشروق
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تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في يورو 2024

محمد ثابت
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 12:20 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 12:20 ص

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بكأس أمم أوروبا «يورو 2024»، الأربعاء، بتأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بيورو 2024 على النحو التالي:

«ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا، هولندا، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، البرتغال، تركيا، جورجيا».

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي بيورو 2024 يوم السبت 29 يونيو 2024 على أن تختتم يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

مباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

سويسرا ضد إيطاليا   السبت 29 يونيو 2024

ألمانيا ضد الدنمارك  السبت 29 يونيو 2024

إنجلترا ضد سلوفاكيا  الأحد 30 يونيو 2024

إسبانيا ضد جورجيا   الأحد 30 يونيو 2024

فرنسا ضد بلجيكا   الإثنين 1 يوليو 2024

البرتغال ضد سلوفينيا  الإثنين 1 يوليو 2024

رومانيا ضد هولندا  الثلاثاء 2 يوليو 2024

النمسا ضد تركيا   الثلاثاء 2 يوليو 2024


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