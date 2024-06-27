الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما بسبب المخدرات والسلاح

حُكم على الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، بالسجن لمدة 45 عاما بتهمة التآمر لتهريب المخدرات وجرائم تتعلق بالأسلحة، وفقا لقاض في نيويورك.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الرجل / 55 عاما / دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء. ووجدت هيئة محلفين في نيويورك أن هيرنانديز مذنب في مارس.



كان هيرنانديز رئيسا لهندوراس من 2014 إلى 2022. وبعد فترة وجيزة من انتهاء فترة ولايته، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث قدم للمحاكمة.

ووفقا للائحة الاتهام، يزعم أنه حول هندوراس إلى دولة مخدرات من أجل إفساد مؤسسات الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وإثراء نفسه.



ويُزعم أن السياسي المحافظ ساعد مهربي المخدرات، بمن فيهم رئيس عصابة المخدرات المكسيكي السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان، الذي يقبع الآن في السجن في الولايات المتحدة، على تهريب مئات الآلاف من الكيلوجرامات من الكوكايين عبر هندوراس إلى الولايات المتحدة.

ولطالما نفى هيرنانديز هذه المزاعم. وفي رأيه، فإن الاتهامات هي انتقام من تجار المخدرات الذين تم تسليمهم إلى نظام العدالة الأمريكي على يديه. وأشار إلى أنهم كذبوا من أجل التوصل إلى اتفاقات لتخفيف عقوباتهم.