قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على استخدام بلغاريا لعملة اليورو اعتبارا من 2026

حصلت بلغاريا على الضوء الأخضر من قادة الاتحاد الأوروبي لاستخدام "اليورو" العملة الموحدة للتكتل اعتبارا من أول يناير 2026.

وأيد القادة الذين اجتمعوا في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل اقتراحا من المفوضية الأوروبية للسماح لبلغاريا بأن تصبح العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو.

لقد كانت بلغاريا، إحدى دول البلقان، عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، وستكون أول دولة تتبنى اليورو منذ أن بدأت كرواتيا استخدام العملة الموحدة في عام 2023.

يشار إلى أن الانضمام إلى منطقة اليورو يسهل التجارة والسفر. فلن يضطر الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية أو يرغبون في الاستثمار إلى القلق بشأن أسعار الصرف. ويستفيد السياح أيضا، حيث لم يعد عليهم الحصول على العملة المحلية، والتي عادة ما ترتبط برسوم.

ولا يزال يتعين استشارة البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي قبل أن يتمكن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من اعتماد القانون - وقبل أن يتمكن البلغار من الدفع بعملات وأوراق اليورو. لكن هذه الخطوات تعتبر مجرد إجراءات شكلية.