الفلبين تحرز أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بالأولمبياد

أصبحت هيديلين دياز أول فلبينية تحصل على ميدالية ذهبية أولمبية، وذلك بعد فوزها في فئة رفع الأثقال للسيدات لوزن 55 كجم، والتي تأتيضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وتفوقت هيديلين دياز على الصينية لياو كيون في آخر دفعة لها للفوز بإجمالي 224 كيلوغرامًا ، أي أكثر من اللاعبة الصينية.

وتوجت الفلبين طوال مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية ب 10 ميداليات بواقع 3 ميداليات فضة و 7 برونز، في رياضات ألعاب القوى والسباحةوالملاكمة ورفع الأثقال.

وتعد آخر ميدالية فازت بها الفلبين في دورة الألعاب الأولمبية، كانت في نسخة عام 2016 بريو دي جانيرو بالبرازيل، وكانت في منافسات الملاكمة.

وتشارك الفلبين في هذه الدورة الأولمبية ب 19 لاعب بواقع 9 لاعبين من الرجال و 9 من السيدات، في رياضات رفع الأثقال والسباحة والتايكوندووالملاكمة والتزلج والرماية والتجديف والجودو والجولف وألعاب القوى والجمباز.