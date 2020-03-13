الفلبين تحرز أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بالأولمبياد

أصبحت هيديلين دياز أول فلبينية تحصل على ميدالية ذهبية أولمبية، وذلك بعد فوزها في فئة رفع الأثقال للسيدات لوزن 55 كجم، والتي تأتيضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وتفوقت هيديلين دياز على الصينية لياو كيون في آخر دفعة لها للفوز بإجمالي 224 كيلوغرامًا ، أي أكثر من اللاعبة الصينية.
وتوجت الفلبين طوال مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية ب 10 ميداليات بواقع 3 ميداليات فضة و 7 برونز، في رياضات ألعاب القوى والسباحةوالملاكمة ورفع الأثقال.
وتعد آخر ميدالية فازت بها الفلبين في دورة الألعاب الأولمبية، كانت في نسخة عام 2016 بريو دي جانيرو بالبرازيل، وكانت في منافسات الملاكمة.
وتشارك الفلبين في هذه الدورة الأولمبية ب 19 لاعب بواقع 9 لاعبين من الرجال و 9 من السيدات، في رياضات رفع الأثقال والسباحة والتايكوندووالملاكمة والتزلج والرماية والتجديف والجودو والجولف وألعاب القوى والجمباز.