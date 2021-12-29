القبض على متهمين بارتكاب 12 واقعة سرقة مساكن في التجمع الأول

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالتجمع الأول، وذلك بعد ارتكابهم 12 جريمة.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، مفاده اكتشافهما كسر باب الفلتين مسكنهما "تحت الإنشاء" والكائنتان بدائرة القسم، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب كسر الباب، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيء النية" صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزة الأخير 4 أجهزة تكييف مجموعة من الأدوات والمعدات الكهربائية ومحابس المياه.



وأقرا المتهمين، بأن المضبوطات بحوزة الأخير من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن، كما أقرا بارتكابهما 10 وقائع سرقة.



وباستدعاء عدد من المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.