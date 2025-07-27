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نجح أكثر من 50 قاصرا في العبور سباحة إلى مدينة سبتة (تابعة للإدارة الإسبانية)، أغلبهم مغاربة، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وقال التلفزيون الحكومي الإسباني، السبت، إن "نحو 54 قاصرا استطاعوا الدخول إلى سبتة عبر السباحة بحرا".

ورغم وجود سبتة (خاضعة للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها) فوق التراب المغربي إلا أنها محاطة بسياج، ولذلك يحاول المهاجرون غير النظاميين الدخول إليها سباحة.

ولفت التلفزيون إلى أن الحرس المدني الإسباني استمر في جهود الإنقاذ بسبب سوء حالة البحر.

وتم نقل هؤلاء إلى مراكز مؤقتة، وفق قناة "آر .تي.في. إي" الحكومية الإسبانية.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية، حول الواقعة.

وتعود قضية هجرة القصّر من المغرب إلى السطح بين الفينة والأخرى، خاصة بعد انخراط العديد منهم في محاولة "الهروب الجماعي" العام الماضي إلى إسبانيا.

ومنعت قوات الأمن المغربية، ما بين 7 و9 سبتمبر 2024، مئات الشبان ضمنهم قصّر، من الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل بين مدينة الفنيدق شمالي المغرب وسبتة.

ويحاول أفارقة من دول عديدة، بينها المغرب، الهجرة بطريقة غير نظامية بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم.