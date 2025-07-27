رئيس حركة حماس لأهالي غزة: حسبنا الله وأنتم تقتلون وتشردون وتجوّعون

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن أهالي غزة الذين وصفهم بالصابرين الطاهرين تقف الكلمات أمامهم صامتة وتفقد معانيها عاجزة عن التعبير تجاههم.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن أهالي واجهوا الأهوال، وتحملوا ما عجزت عنه أمة بأكملها، وكانوا الأعزّة عندما هان كلّ شيء.

وأضاف مخاطبًا أهالي غزة: "تضحياتكم ومعاناتكم وصرخاتكم كلها أمانة في أعناقنا، لن نفرط فيها ما حيينا بإذن الله، ورغم كل ذلك، فلا يأس يدرككم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم".

وتابع: «حسبنا الله وأنتم تقتلون، حسبنا الله وأنتم تشردون، حسبنا الله وأنتم تجوّعون. لله أنتم ما أعظمكم، أنتم تيجان رؤوسنا، وعنوان العزة والإباء».

ووجه الحية رسالة لفصائل المقاومة قائلا: «يا أبناء كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة، إن ما تقومون به من عمليات بطولية فاق كل تصور، وأعجز العالم عن فهمه، وأنتم تذيقون هذا العدو المجرم جزاء ما يرتكبه من إرهاب وعدوان».

واستكمل: «استطعتم عبر بسالتكم وحمم نيرانكم في سلسلة عمليات حجارة داود إفشال ما يسمى عربات جدعون أكبر عملية عسكرية صممها العدو الصهيوني وجيشه المجرم».