عباس: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محاولة يائسة لتهجير الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني أعرب عن "دعمه وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفضه الكامل لأي خطوات من شأنها المساس بالسيادة الصومالية"، وفق بيان نقلته وكالة "وفا"

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عن رفضه الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال.

والجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، في خطوة لاقت رفضًا دوليًا واسعًا.

وردا على ذلك، أعرب عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن "دعمه وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفضه الكامل لأي خطوات من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد".

وشدد عباس على "دعم دولة فلسطين لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف الرافضة لهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها "تهدف إلى محاولات يائسة لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال".



