قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنصورة، بالسجن 6 أشهر لمدير مدرسة بعد قيامة بتزوير محضر غش لإحدي الطالبات واستبداله باسم طالبة اخري شهدت على واقعة الغش خلال آداء امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الفرنسية عام 2018 بمدرسة شها الإبتدائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 19273 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2049 لسنة 2020 جنايات كلى جنوب المنصورة.

وقضت المحكمة بمعاقبة "عبدالعزيز ال.أ.ي ، 54 سنة، مدير مدرسة سمنود الثانوية بنين ومقيم قرية الناوية مركز سمنود بالسجن 6 أشهر لاتهامة بتزوير محرر رسمي "محضر غش" خلال تولية مسئولية رئاسةلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة شها الإبتدائية، واستبدالة لطالبة اخري وقيامة بتزييل المحضر بتوقيع مراقبى اللجنة ومراقب الدور.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد احال القضية والمتهم فيها "عبد العزيز. أ. ي، 54 سنة، مدير مدرسة سمنود الثانوية بنين ومقيم قرية الناوية مركز سمنود، لمحكمة الجنايات المختصة لانة فى 7 / 6 / 2018 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي وهو "محضر تحقيق إداري وكان ذلك عن طريق التقليد لامضاءات أحد موظفي الحكومة على غرار الصحيح منها بأن ذلك المحرر إمضاءات عزاها زورا للمجني عليهم حسام الدين محمد صلاح، فاطمة صلاح سليمان، والسيد احمد محمد معوض، فوقعت الجريمة بناء على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت النيابة العامة فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، الى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجلة مع علمه بأمر التزوير وهو فى عهدتة ومسلم الية بصفته السابقة اوراق متعلقة بالحكومة "محضر اثبات حالة غش مؤرخ في 7 / 6 / 2018 اهمل فى حفظها فاختلست منه بسبب الإهمال على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال حسام الدين محمد صالح، 41 عام، أخصائي أول تكنولوجيا بكفر قبالة المشتركة بمحافظة الغربية، إنة أثناء مباشرة عملة كمراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة حرر محضر اثبات حالة غش لإحدي الطالبات ابان آداء امتحان مادة اللغة الفرنسية وقام بتسليم المحضر إلى مراقب الدور وعقب انتهاء الإمتحانات فوجئ بفقد ذلك المحضر وقيام المتهم بتحرير محضر اخر وتذيله بتوقيعه المنسوبة زورا له.

وقدمت النيابة العامة مذكرة بالواقعة تلخصت بقيام الطالبة "إسراء ر.أ .ال "، بتاريخ 7/ 6/ 2018 حال تواجدها بمقر لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 23 بمدرسة شها الإبتدائية بمحافظة الدقهلية، وأبان قيامها بالإجابة على امتحان مادة اللغة الفرنسية تلاحظ لها تردد الطالبة"إسراء.ا.أ.ا.ا"، بإستمرار على دورات المياه ثم تبين قيام المذكورة بالإجابة على الأمتحان من واقع نموذج إجابة خاص بالمادة، فأبلغت الشاكية مراقب اللجنة بتلك الواقعة لإتخاذ اللازم قانونا حيال المذكورة فقام المراقب بضبطها أثناء قيامها بالغش من نموذج الإجابة الا انها تعدت عليه بالسب في حضور جميع طلاب اللجنة وكذا باقي مراقبين الدور وبعرض ذلك الامر على المراقب رئيس الدور فقام بتحرير محضر غش ضد الطالبة المذكورة وتحفظ على نموذج الإجابة.

وبطلب توقيع الطالبة المشكو فى حقها على المحضر لم تنصاع لذلك المطلب، فطلب من الشاكية " شاهة الواقعة والمبلغة"، التوقيع علي محضر الغش باعتبارها شاهدة فوقعت علية بذلك الصفة وعقب الإنتهاء من الإجابة على الإمتحان وعودتها الى منزلها، حضر اليها والد الطابة "إسراء.ا.ا"، ووجه اليها ولوالدها تهديد صريح اذا شهدت بذلك الواقعة وأبلغهما ان له من النفوذ ما يستطيع ان يقوم بإلغاء محضر الغش المحرر عن كريمته .

واكتشفت الطالبة الشاكية عقب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ان نتيجة امتحاناتها قد حجبت والاستعلام من مدرستها عن مسوغ ذلك فتبين انة قد حرر بشأنها محضر غش فى امتحان مادة اللغة الفرنسية رغم انها التي ابلغت عن قيام زميلتها فى اللجنة بالغش وتوقيعها على محضر كونها شاهدة.

وبسؤال الشاكية فى النيابة العامة أقرت بعدم تحرير محضر غش لها وان "المشكو فى حقها" اجتازت امتحانات الثانوية العامة بنجاح وان والد الطالبة المشكو فى حقها بمعاونة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة ومراقب الإمتحانات قاموا بتزوير محضر الغش واستبداله.

وأضافت الشاكية بأنة قد جري تحرير المحضر لها بالتزوير ولم يتم استدعائها للتحقيق معها إداريا بشأن ضبط الطالبة "إسراء"، ولم يتم استدعائها من الشئون القانونية بشأن الواقعة.