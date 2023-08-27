 مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بطنطا - بوابة الشروق
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مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بطنطا

علاء شبل
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 12:02 م

لقي شخص مصرعه؛ إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بنطاق حسن رضوان في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع حسن رضوان في طنطا، بمصرع شخص صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في وقت مرور القطار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام لتحديد هويته وإبلاغ ذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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