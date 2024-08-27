أرسنال يعلن ضم ميكيل ميرينو

أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع ميكيل ميرينو، متوسط ميدان ريال ريال سوسيداد، والمتوج مع المنتخب الإسباني بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»

ولم يذكر أرسنال مدة التعاقد مع لاعب منتخب إسبانيا، ولا القيمة المالية للصفقة، مكتفيًا بالقول أن اللاعب انضم بعقد طويل الأمد.

وسبق لميكيل ميرينو اللعب لأندية أوساسونا وريال سوسيداد في إسبانيا، بوروسيا دورتموند في ألمانيا، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وسيرتدي ميكيل ميرينو القميص رقم 23 مع أرسنال، كما أكد النادي أن اللاعب سينتظم مباشرة في التدريبات الجماعية للفريق بمركز التدريب.

وتعليقًا على الصفقة قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال: «ميكيل لاعب سيضيف لنا جودة هائلة بخبرته وتنوعه.. لقد لعب في مستوى القمة مع الأندية المختلفة والمنتخب لعدد من المواسم وسيعمل على تعزيز فريقنا بشكل كبير، بقدراته الفنية، إلى جانب شخصيته القوية والإيجابية».

وأضاف المدرب الإسباني: «كما رأينا جميعًا في الصيف، ميكيل هو أيضًا فائز، حيث ساعد أداءه القوي طوال بطولة أوروبا إسبانيا على الفوز بالبطولة.. يسعدنا أن نرحب بميكيل وعائلته في النادي ولا نستطيع الانتظار لبدء العمل معه».