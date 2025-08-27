أكسيوس: توني بلير وجاريد كوشنر سيقدمان لترامب أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض.

وأوضح الموقع أن بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس ترامب في اجتماع اليوم أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة.

وتابع الموقع أن بلير وكوشنر سيناقشان في البيت الأبيض أفكارا لكيفية حكم غزة دون وجود حركة حماس الفلسطينية في السلطة.

كان توني بلير التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو الماضي في يوم الاجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب، لأعضاء فريقه إنه لا يستطيع مشاهدة أحداث غزة بعد الآن.

وأوضح الموقع الأمريكي أن ترامب يعتقد أن نتنياهو سيفعل ما يريده وسأل عن إمكانية الإسراع في التدخل ورعاية الناس.

وتابع الموقع: الاجتماع في البيت الأبيض سيتطرق إلى سبل زيادة المساعدات إلى غزة التي تشهد مجاعة.

وأشار إلى أن خطة المساعدات التي ستبحث تتعلق بزيادة كميات الغذاء وطريقة التوزيع وعدد المستفيدين.