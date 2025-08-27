 جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: سنضيف مركزين لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 7:02 م القاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: سنضيف مركزين لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 5:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 5:05 م

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل ستضيف مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين تتوقع نقلهم إلى هناك عندما ينفذ الجيش خططه الرامية للسيطرة على مدينة غزة.

وذكر في بيان أن العمل سيكتمل في الأيام المقبلة، ليحل المركزان محل المركز الموجود في حي تل السلطان ويرفعا عدد مراكز التوزيع إلى خمسة، وفقا لرويترز

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن 10 أشخاص جدد توفوا بسبب سوء التغذية والجوع، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذين السببين إلى 313، منهم 119 طفلا، منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عامين.

