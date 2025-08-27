عضو مجلس الزمالك يتحفظ على تصريحات فيريرا بشأن الجزيري

أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحفظه على التصريحات التي أدلى بها البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بشأن مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري.

كان فيريرا قد أكد أن الجزيري لن يعود للظهور مع الفريق خلال الفترة المُقبلة، وذلك في وقت خرج فيه اللاعب من حسابات المدير الفني للمباريات الماضية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لا أعلم ماذا حدث بينهما، لكن عندما سألت علمت بأن الخلاف كان منذ 3 أيام ولم يظهر إعلاميا، لكن أتمنى أن يتم حل الموضوع واحتواء الأزمة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "الجزيري لاعب أجنبي ويتحمل النادي راتبه بالعملة الصعبة، ومن ثم يجب أن نفهم ما حدث ونحل الموقف في الغرف المغلقة".

وتابع سليمان: "تغيير مركز الجزيري؟!.. المدرب له مطلق الحرية في توظيف اللاعبين مثلما يرى، ورأينا من قبل جوسفالدو فيريرا كان يدفع بحمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر".

وختم عضو المجلس: "أثق في أن جون إدوارد سينجح في إنهاء الأزمة خلال أقرب وقت ممكن.. وعتابي على فيريرا أنه خرج بهذا التصريح في وقت فاز فيه الفريق والجمهور سعيد بالانتصار والصدارة".