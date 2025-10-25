مصادر إسرائيلية : تبادل المعلومات بين إسرائيل وحماس لتسريع إعادة جثامين الأسرى

كشفت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الست، أن إسرائيل وحركة حماس قامتا بتنسيق مباشر من خلال الوسطاء بشأن مواقع الأسرى القتلى لدى الحركة، بهدف تسريع عملية إعادة الجثث إلى إسرائيل.

وأوضحت المصادر، أن التنسيق شمل تبادل المعلومات عن مواقع الأسرى القتلى داخل قطاع غزة، وإجراء عمليات مطابقة للبيانات بين الطرفين لضمان سرعة الاسترجاع.

وبحسب ما نقلت قناة الأخبار 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستعد لاحتمال إعادة جثتي أسيرين قتلا خلال الحرب مساء اليوم السبت، رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى اللحظة بأن ذلك سيحدث بالفعل.

ويأتي هذا في ظل وتيرة بطيئة لإعادة جثامين الأسرى، إذ كان آخر تسليم قد جرى ليلة الثلاثاء الماضي.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي أن قوات مصرية قد تدخل قطاع غزة خلال ساعات للمساعدة في عملية إعادة الجثث وتسريع الإفراج عنها، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم توسيع العقوبات المفروضة على حركة حماس حاليا، والسماح للحركة بإعادة المزيد من الجثث دون عرقلة إضافية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.



وذكرت المصادر أن التنسيق الأخير بين إسرائيل وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع شمل تبادل مواقع الأسرى القتلى داخل القطاع، بحيث أرسل كل طرف المعلومات المتوفرة لديه، وتم إجراء مطابقة دقيقة للبيانات بين الجانبين، بهدف إعادة المزيد من الجثامين في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية.

وبذلك، تستمر الجهود المبذولة عبر الوسطاء لتسريع عملية إعادة الأسرى القتلى، في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية وتسريع إنهاء ملف الجثامين المحتجزة لدى حماس.