إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على لقاحات كوفيد-19 المحدثة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، على لقاحات "كوفيد-19" المحدثة، لكنها ضيقت نطاق استخدامها بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين، كما أزالت أحد اللقاحين المتاحين للأطفال الصغار.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء على اللقاحات الجديدة من شركات فايزر وموديرنا ونوفافاكس لجميع كبار السن، لكنها ضيقت نطاق استخدامها بالنسبة للبالغين الأصغر سنا والأطفال، ليقتصر على الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل عالية الخطورة، مثل الربو أو السمنة.

ويشكل هذا قيودا جديدة أمام وصول ملايين الأمريكيين الذين سيتعين عليهم إثبات إصابتهم بمخاطر صحية، فضلا عن ملايين آخرين قد يرغبون في التطعيم لكنهم لم يعودوا مؤهلين لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لقاح فايزر متاحا بعد الآن لأي طفل دون سن الخامسة، بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستلغي التفويض الطارئ باستخدامه لهذه الفئة العمرية.

وسيظل بإمكان الآباء الحصول على لقاحات من شركة الأدوية المنافسة "موديرنا"، وهي الشركة الأخرى المصنعة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال والتي حصلت على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتطعيم الأطفال من عمر ستة أشهر، غير أن لقاحها "سبايكفاكس"، فهو معتمد فقط للأطفال الذين يعانون من مشكلة صحية خطيرة واحدة على الأقل.