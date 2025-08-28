سوريا تعلن تأمين طريق دمشق - السويداء لإعادة فتحه

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، تأمين طريق دمشق - السويداء، تمهيدا لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، إثر توقفه إثر الأحداث الأمنية بالمحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنها "استكملت الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق - السويداء (أحد الطرق الحيوية التي تربط العاصمة بالمحافظة)، تمهيدًا لفتحه أمام حركة النقل والتجارة، بعد توقفه على خلفية الأحداث المؤسفة التي جرت في محافظة السويداء".

وأكدت الوزارة "التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهلنا في السويداء وضمان حرية تنقلهم وتجاوز آثار الأزمة".

وأشادت بـ"التضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية".

وشددت الوزارة على أن "الجهود متواصلة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن بقاء الطريق آمنا ومؤمّننا أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية".

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.