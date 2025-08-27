قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، ذاكرا أن «إسرائيل فرضت المجاعة في القطاع أمام أعين العالم».

وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط، مساء الأربعاء، أن إسرائيل اختارت توسيع السيطرة العسكرية في غزة، بدلا من الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج، موضحًا أن المدنيين يشكلون 83% من الضحايا في غزة.

وأكد أن قوات الاحتلال مستمرة في حظر دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة، لإبقاء سيطرتها محكمة على مسرح الجريمة، ومنع تصوير الواقع لتتفادى المساءلة.

وتساءل: «أين يمكن تحمل قتل الصحفيين والعاملين الإنسانيين بهذا الحجم وقتل المدنيين يوميًا؟ ما من قوة على الأرض تجرأت على فعل ما فعلته إسرائيل، وإفلاتها الكامل من الحساب».

وذكر أن إسرائيل تمارس التحريض على الشعب الفلسطيني، وأعلنت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شخصًا غير مرحب به.

وتابع «قوات الاحتلال تصدر أوامر القتل والتشويه والتعذيب واحتجاز الشعب الفلسطيني وموظفي الأمم المتحدة، كما أن احتقارها للحياة البشرية أكثر من كونه احتقارًا صارخًا».