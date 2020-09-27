قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر سيكون لها الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» الصيني الذي تُجرى تجربته في مصر الآن أو لقاح «أكسفورد» الإنجليزي، فور إثبات مأمونيته وفعاليته.



وأضاف حسني، خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، اليوم الأحد، أن مصر تتابع كل أنواع اللقاحات حول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت التجارب السريرية على اللقاح الصيني.



وأشار إلى أن اللقاح الصيني خيار آمن وفعال، كما أنه يمنح الفرصة لإجراء التجربة على أكبر عدد من المتطوعين ثم إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تتابع دراسات لقاح «أكسفورد» الإنجليزي وتعاقدت عليه حال ثبوت الفاعلية والأمان.



وذكر رئيس مكافحة كورونا بالصحة أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتوزيع اللقاح الصيني بعد إنتاجه، قائلًا إن ابنه وزوجته تطوعوا للحصول على اللقاح ضمن التجارب السريرية.



وأوضح أن المتابعة للمتطوعين كليًا ستستمر لعام، والمتابعة المكثفة لمدة شهرين، مؤكدًا: «القيادة السياسية لن تعرض صحة مواطن مصري لخطر، هو ليس فدائيًا ولن نسمح بمخاطرة».



ووصف حسني، التجربة المصرية بأنها فريدة منذ بدء وباء فيروس «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن كل أدوية البروتوكول المصري تنتج داخل مصر، وفقًا لتعبيره.





