الرئيس الانتقالي المالي الجديد يُعَيِّن وزير الخارجية السابق مختار أواني رئيسًا للوزراء

أصدر الرئيس الانتقالي المالي الجديد باه انداو قرارًا بتعيين وزير الخارجية السابق مختار أواني رئيسًا للوزراء.

وذكرت الإذاعة المالية الرسمية، مساء اليوم الأحد، أن مختار أواني (البالغ من العمر 65 عامًا) عمل وزيرًا للخارجية في الفترة من 2 مايو 2004 إلى 9 أبريل 2009، وكان سفيرًا وممثلًا دائمًا لمالي لدى الأمم المتحدة، كما شغل منصب مدير التعاون الدولي.

وقبل تكليفه بتشكيل الحكومة، كان مختار أواني مستشارًا مسؤولًا عن شؤون السلام والأمن لرئيس مفوضية الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.