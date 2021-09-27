الجونة يكشف مدة التعاقد مع خالد قمر

كشف نادي الجونة عن مدة التعاقد مع خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية قادمًا من نادي الاتحاد السكندري.

وأعلن نادي الجونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تعاقده مع خالد قمر، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

ودعم الجونة صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شيلمس بيكلي صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحمد رزق، لاعب خط وسط إنبي، وعمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وخالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري ومحمود عبدالقادر ظهير أيسر بيراميدز.

ورحل عن الجونة الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، الذي انضم إلى صفوف الإسماعيلي، والظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب يكن، الذي انتقل لصفوف النجم الساحلي التونسي، والكاميروني جوناثان نجويم، المنضم لفريق فيوتشر إف سي.