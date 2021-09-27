تنمية المشروعات: مليار جنيه لدعم وتطوير الشركات الابتكارية في 3 سنوات

أعلن المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تخصيص نحو مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم وتطوير الشركات التي تمتلك أفكار ابتكارية.



وقال شاش، خلال مؤتمر نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "ريادة الأعمال.. ثلاثية المستقبل للجمهورية الجديدة"، إنه من المستهدف تمويل نحو ٢٥٠ إلى ٣٠٠ شركة مبتكرة في عدة قطاعات منها الزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.



وشدد على ضرورة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، حيث إنها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحًا أن جهاز تنمية المشروعات مهتم بتمويل ودعم المشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.



وأوضح أن 50% من قطاع المشروعات الصغيرة في مصر غير رسمي، نتيجة عدم اكتمال مستنداته من رخص تشغيل أو بطاقات ضريبية، أو سجل صناعي، مشيرًا إلى صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يوجد به العديد من المزايا، والتي تضمنت العديد من الإعفاءات والتسهيلات على أصحاب المشروعات مثل رسوم تسجيل الشركات والأراضي، وضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية وغيرها من المميزات.



وتابع أن من بين مزايا القانون فرض جمارك مخفضة 2% على الآلات المستوردة، وتخصيص 30% من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، وكذلك 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.