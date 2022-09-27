وزير خارجية السودان يؤكد دعم بلاده لسريلانكا في مجلس حقوق الإنسان

قال وزير خارجية السودان السفير علي الصادق علي إن السودان يتفهم الأوضاع المعقدة في سريلانكا ووعد بدعم موقف سريلانكا في مجلس حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان الليلة - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية السوداني بنظيره علي صبري وزير الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

ومن جانبه، استعرض وزير خارجية سريلانكا آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مؤكدا تقديره للعلاقات الجيدة بين البلدين والتنسيق على المستوى المتعدد الأطراف، كما أعرب عن تطلعه لدعم السودان لمناهضة قرار وضع بلاده تحت بند البلدان ذات الأوضاع الخاصة.