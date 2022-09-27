السفير حسام زكي يصل الجزائر للاطلاع على تحضيرات القمة العربية

وصل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ووفد من الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر 3 أيام؛ للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن يعقد الأمين العام المساعد للجامعة العربية عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين المكلفين بالإعداد للقمة، ويتفقد عدد من المنشآت المخصصة لاستضافة هذا الاستحقاق الهام.



يذكر أن تلك الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين جامعة الدول العربية والجزائر باعتبارها البلد المضيف للقمة، لبحث الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الحدث العربي الهام.