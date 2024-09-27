محافظ أسيوط يشهد تشغيل مياه الري لمزرعة الوادي الأسيوطي

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وصول وتشغيل مياه الري لأراضي مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة، لري مزرعتي المحافظة بأسيوط الجديدة التي تقع في الظهير الصحراوي بمساحة تصل إلى 750 فدانا، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتطوير المزارع المكشوفة وإعادة هيكلتها، وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى استفادة منها وزراعتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الصعيد، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بأسيوط.

حرص المحافظ على الاطمئنان على وصول المياه لري أراضي المزرعة، التي كانت مهملة وغير مستغلة. واستمع إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب ورئيس مركز ومدينة الفتح حول أعمال التطوير التي تمت، بما في ذلك تركيب المحابس وتوصيل خط المياه. وأعلن عن البدء في زراعة المساحات غير المستغلة بالمزرعة، وتعظيم الاستفادة منها في أسرع وقت ممكن، مع التنسيق مع مديرية الزراعة لاختيار أنسب الزراعات، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار العمل لتعظيم الموارد الذاتية وتأمين الاحتياجات الغذائية، من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، واستخدام طرق تشغيل نظام الري بالرشاشات لري المساحات الكبيرة من الأراضي، للاستفادة من الأماكن غير المستغلة.

كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الري للمساعدة في نظام الري وتخزين المياه في الخزانات للاستفادة منها خلال الأوقات التي لا تتوفر فيها المياه، لافتًا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات التابعة للمحافظة، بما يعود بالنفع على أبنائها ويساهم في تنمية الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.