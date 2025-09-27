مظاهرات حاشدة في ألمانيا وسويسرا والسويد دعما لفلسطين: إسرائيل المجرمة اخرجي من غزة واوقفي الإبادة

شهدت ألمانيا وسويسرا والسويد، السبت، مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين ورفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وفي العاصمة الألمانية برلين، خرج أكثر من 50 ألف محتج في مسيرة ضخمة حملت اسم "كل الأنظار على غزة" بتنظيم من نحو 50 اتحادا ومنظمة مدنية.

وذكر مراسل الأناضول، أن حشود المتظاهرين انطلقوا من أمام مقر رئاسة حكومة الولاية مرورا أمام البرلمان الاتحادي ووصلوا إلى ساحة "غروسر شتيرن"، أحد أبرز معالم المدينة.

وخلال المسيرة الكبيرة، ردد المتظاهرون شعارات من بينها "الحرية لفلسطين" و"تحيا فلسطين" و"أوقفوا المجزرة في غزة" و"لا للإبادة" و"أوقفوا إسرائيل".

فيما رفعوا لافتات كتب عليها من قبيل "إسرائيل تقصف وألمانيا تموّل"، في إشارة إلى دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل في إبادة غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل فورا، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تل أبيب.

وفي كلمتها بالمسيرة، أشارت الرئيسة المشاركة لحزب اليسار، إينيس شفيردتنر، إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتواطؤ الحكومة الألمانية.

واستنكرت شفيردتنر، صمت الحكومة الألمانية حيال الإبادة الجماعية في غزة، في الوقت الذي تدمر فيه إسرائيل المستشفيات في القطاع.

فيما قال الموسيقي اليهودي مايكل بارينبويم، في تصريح صحفي، إن المسيرة تهدف إلى إحياء الاحتجاجات على الإبادة الجماعية في الشوارع.

ولفت بارينبويم، إلى ازدواجية المعايير في ألمانيا حيال الحرب في أوكرانيا وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأشار إلى أن المتظاهرين الداعمين لأوكرانيا لاقوا الترحيب، بينما قوبل داعمو فلسطين بحملة تشويه على الفور.

وفي جنيف السويسرية، احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة "بلاس نوف" قبل أن يسيروا لساعات عبر شوارع المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها بلغات مختلفة "أوقفوا المجزرة في غزة"، و"عقوبات على إسرائيل الآن".

واتهم المشاركون، خلال المسيرة التي استمرت نحو ثلاث ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة، الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل بالشراكة في "الإبادة الجماعية".

أما في العاصمة السويدية ستوكهولم، فتجمع مئات المحتجين في ميدان "أودنبلان" استجابة لدعوة عدد من منظمات المجتمع المدني، مطالبين بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية وفتح ممرات إنسانية عاجلة.

ورددوا هتافات من قبيل "إسرائيل المجرمة.. ارحلي عن فلسطين" و"اخرجوا من غزة" و"وقف إطلاق النار الآن ودون شروط".

كما حمل المشاركون نعوشا رمزية ملفوفة بالكفن الأبيض تمثل الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في القصف، في مشهد مؤثر أثار تفاعلا واسعا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.