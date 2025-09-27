وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تحاول تفجير الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن «استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة في غزة وإيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا يهدد بتفجير الشرق الأوسط».

وأضاف لافروف في كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين، ولا للهجمات الإرهابية على غزة.

وأكمل: «لا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يموت الأطفال الفلسطينيون جراء القصف والجوع، وتُدمر المستشفيات والمدارس، ويُترك مئات الآلاف بلا مأوى. لا يوجد مبرر لخطط ضم الضفة الغربية».

ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت دورتها الثمانين، الثلاثاء.

ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار «معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان».