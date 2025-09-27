وصول 19 من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

أكد الدكتور عمرو عادل عبدالعال مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام.

يأتي ذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال عبدالعال في بيان، إن الدفعة الجديدة تضم 19 طبيبًا من أطباء الجامعات في تخصصات الجهاز الهضمي والجراحة العامة والأنف والأذن والتخدير وجراحة القلب والصدر والتجميل والعظام وجراحه مخ وأعصاب والاشعه وطب الأورام والأوعية الدموية والرمد.

وأضاف أنه سيستمر وصول أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحى بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليميه

وأوضحت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل الطبية ان القافله تضم تخصصات :جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحه تجميل، جراحة مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، رمد، تخدير، طب المخ والأعصاب.