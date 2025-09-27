أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من إنشاء الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة هو بناء وإعداد وتأهيل شخصية "مشعة"، سواء كانت لشاب أو شابة، بحيث لا يقتصر تأثيرها على ذاتها أو أسرتها فقط، وإنما يمتد ليحدث تغييرًا وتطويرًا حقيقيًا في المجتمع والدولة.

وقال الرئيس، خلال جولته التفقدية بالأكاديمية، إن ما يجري في الجامعات والكليات المصرية وفي المدارس هو خطوة نحو الأفضل، مضيفًا: "أوعوا تغفلوا قيمتكم، أو مكانتكم، أو قدرتكم على إحداث تغيير وتطوير حقيقي في بلدنا مصر".

وأوضح أن عدد الدارسين بالأكاديمية يبلغ نحو 10 آلاف شاب وفتاة، أي ما يعادل 10 آلاف أسرة، ومع مرور 10 سنوات يمكن أن يصل العدد إلى 100 ألف أسرة، بما يعادل نصف مليون مواطن. وتابع الرئيس: "تصوروا لو كلهم فاهمين ومقدرين قيمتهم واستطاعوا أن يمتد تأثيرهم ليتجاوز ذاتهم وأسرهم، سيكون لذلك انعكاس كبير على المجتمع بأكمله".

وشدد السيسي على أن تحقيق الأثر المطلوب يستلزم تكامل الأدوار بين الأكاديمية والإعلام، وكذلك منابر المساجد والكنائس، بما يضمن ترسيخ قيم الوعي والانتماء والعمل المشترك. واختتم قائلاً: "أنا واللي بعد مننا، لأن التغيير لا يتوقف، فهذه حكمة ربنا في خلقه".