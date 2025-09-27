محافظ أسيوط: ضبط صيدلية غير مرخصة تحوي أدوية منتهية الصلاحية بمركز منفلوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بقرية بني شعران التابعة لمركز منفلوط، وذلك خلال حملة رقابية موسعة نُفذت بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية، وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الدواء حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملة جرى تنفيذها، برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبمشاركة الدكتورة راندا رفعت من هيئة الدواء المصرية، إلى جانب مفتشي إدارة تموين منفلوط وممثلي الهيئة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط الصيدلية المخالفة والتحفظ على الأدوية المنتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المشتركة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية، لردع كل من تسول له نفسه الاتجار غير المشروع في الأدوية أو المنتجات الغذائية.

ودعا المحافظ، أهالي أسيوط، إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمحافظة (114)، أو من خلال أرقام التليفونات الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.