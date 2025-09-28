قبرص التركية تحتج على إخطار أصدره الجانب الرومي بشأن جرفها القاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزارة خارجية شمال قبرص التركية أعلنت رصد أنشطة غير مصرح بها من قبل سفينة ترفع العلم النرويجي وتحمل اسم "رامفورم هايبرون"، في مناطق تراخيص الهيدروكربونات المخصصة لشركة البترول التركية "TPAO"

احتجت جمهورية شمال قبرص التركية، السبت، على قرار إدارة جنوب قبرص الرومية إصدار إخطار "نافتيكس"، بشأن قيام سفينة ترفع العلم النرويجي بأنشطة غير مصرح بها في مناطق تراخيص الهيدروكربونات.

وأعلنت وزارة خارجية شمال قبرص التركية في بيان، رصد أنشطة غير مصرح بها من قبل سفينة ترفع العلم النرويجي وتحمل اسم "رامفورم هايبرون"، في مناطق تراخيص الهيدروكربونات المخصصة لشركة البترول التركية "TPAO".

وقالت الوزارة: "نعرب عن احتجاجنا على الأنشطة التي تقوم بها السفينة المذكورة دون موافقة جمهورية شمال قبرص التركية، وكذلك على رسائل نافتيكس الصادرة عن إدارة جنوب قبرص الرومية بشأن هذه الأنشطة".

وطالب البيان السفينة المعنية بوقف أنشطتها غير المصرح بها في أقرب وقت ومغادرة الجرف القاري التابع لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد أن إجراء السفينة أي أنشطة في الجرف القاري لجمهورية شمال قبرص التركية في البحر الأبيض المتوسط يتطلب الحصول على إذن من سلطات هذا البلد.

وشدد على أن القبارصة الأتراك هم أصحاب متساوون لجزيرة قبرص، وبناء عليه فإنهم أصحاب متساوون أيضا للمياه المحيطة بالجزيرة.

وأشار البيان إلى أن القبارصة الأتراك هم أصحاب كلمة وحقوق متساوية في كل الإجراءات المتعلقة بالجزيرة ومحيطها.

وذكر أن الإدارة الرومية تمثل القبارصة الروم وحدهم، ولا تملك أي سلطة للتصرف من جانب واحد نيابة عن القبارصة الأتراك فيما يخص محيط الجزيرة.

وأضاف: "رغم كل مقترحاتنا البناءة السابقة، واصلت الإدارة الرومية، عبر أنشطة من جانب واحد، محاولاتها لانتهاك الحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة ومحيطها، مُظهرة مرة أخرى أنها تُفضل تصعيد التوتر في الجزيرة ومنطقة شرق البحر المتوسط بدل التعاون".

و"نافتيكس"، اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل بشأن الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​