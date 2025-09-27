الرئيس السيسي يوجه رسالة لطلاب الأكاديمية العسكرية: أوعوا تهدروا قيمتكم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لم تُنشأ فقط لإعداد ضباط المستقبل للقوات المسلحة، وإنما لتكون أيضًا منصة لبناء وتأهيل الشخصية المصرية بصورة متكاملة، مشددًا على أن شباب مصر وشاباتها هم أغلى ما تملك الدولة، وأنهم الأمل الحقيقي لمستقبل أفضل.

وأوضح الرئيس في كلمته للطلاب على هامش تفقده للأكاديمية، فجر الجمعة، أن البرامج التعليمية والتدريبية في الأكاديمية يتم تصميمها على أيدي متخصصين بهدف تطوير الإنسان المصري، مضيفًا: "أنتم أغلى حاجة عندنا.. وقيمتكم كبيرة جدًا.. وأوعوا تهدروا قيمتكم لأن البلد دي أملها في مستقبل أفضل على أكتافكم".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الأكاديمية العسكرية تعد منبرًا مهمًا ليس فقط للطلاب، وإنما أيضًا للمصريين جميعًا، موضحًا أن إدخال كلية الطب العسكري جاء استجابة لرغبة أبناء وبنات مصر، بحيث يتمكنون من الحصول على تعليم ورعاية وحماية متكاملة داخل منظومة منضبطة، بعيدًا عن أي عادات أو ممارسات سلبية، مؤكدًا أن الكلية قادرة على استيعاب 500 طالب.

كما أعلن أن "الرواد الرقميين" سيبدأون خلال أيام أو أسابيع قليلة الدراسة داخل الأكاديمية، مشددًا على أن التوسع في الكليات والتخصصات الجديدة هدفه إعداد أجيال قادرة على التأثير في المجتمع، ليس فقط على مستوى الفرد أو الأسرة، وإنما على نطاق أوسع ينعكس إيجابًا على مستقبل الدولة.

واستكمل: "لو 10 آلاف طالب مؤهلين كويس انتشر تأثيرهم على 100 ألف أسرة، فده يعني نصف مليون شخص، والتأثير ده ممكن يمتد من خلال التعليم والإعلام والمساجد والكنائس لصالح بلدنا كلها".