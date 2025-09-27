 سوريا.. مقتل عنصر أمني وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة جنوب دمشق - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 6:53 م القاهرة
سوريا.. مقتل عنصر أمني وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة جنوب دمشق

د ب أ
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 6:14 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 6:14 م

قُتل عنصر من قوات وزارة الداخلية السورية وأُصيب آخر، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في بلدة عرطوز جنوب العاصمة دمشق.

وقال سكان محليون في البلدة إن "انفجارًا وقع خلال محاولة عناصر الأمن العام تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في سيارة، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر بجروح".

وأضاف السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية وصلت إلى موقع الانفجار، وبدأت عملية تحقيق موسعة، شملت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لا سيما عند مدخل البلدة من جهة دمشق".

ولم يسبق أن شهدت بلدة عرطوز حوادث انفجار مماثلة.


