البنك الزراعى يوقع بروتوكول مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لتعزيز التمويل المستدام

فى خطوة تعكس حرص البنك الزراعى المصرى، على تعزيز قدراته للتحول نحو التمويل المستدام، وتطبيق معايير الاستدامة فى كل منتجاته المصرفية وبرامجه التمويلية، وقع البنك الزراعى المصرى، بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وشركة IPC للاستشارات، بغرض إرساء أسس التمويل المستدام، تقوم على تطوير وتفعيل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودمجها فى إجراءات الإئتمان والأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل استثمارات البنك، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى، وأفضل الممارسات العالمية لدعم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

ووفقًا لبروتوكول التعاون، تعمل الوكالة الألمانية على تقديم الدعم الفنى والتقنى لإصدار حزمة من المنتجات والبرامج التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة، تناسب احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وقع البروتوكول عن البنك الزراعى المصرى، الأستاذة غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى لقطاعات الدعم، وكارينا دنكر، المدير المسئول عن التغير المناخى والتحول الأخضر بشركة IPC للاستشارات، بحضور الأستاذ محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، وسامى عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال، وكل من د. نهال حسن، ود. نهير خيرى ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ود. داليا صقر والأستاذ مؤمن عادل، ممثلين عن شركة IPC للاستشارات، وعدد من مسئولى البنك الزراعى المصرى، ممثلين عن قطاعات الاستدامة والتمويل المستدام والائتمان والمخاطر.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت الأستاذة غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، حرص البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية، لتأكيد التزامه الراسخ بدمج المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية فى كل عملياته المصرفية، فضلًا عن دعم جهود البنك نحو تحقيق نظام مالى يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، باعتباره أكبر البنوك فى تمويل القطاع الزراعى وكل الأنشطة المرتبطة به، وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت عن سعادتها بتحقيق تلك الشراكة الاستراتيجية بين البنك الزراعى المصرى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وشركة IPC للاستشارات، والتى تمثل خطوة رائدة فى مسيرة البنك نحو تعزيز قدراته فى تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر والتمويل المستدام، من خلال حصول البنك الزراعى المصرى، على حزمة متكاملة من الاستشارات والدعم الفنى تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء مبتكرة صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل الاستثمارات، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فى مجال التمويل الأخضر، ما يسهم فى نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قاعدة المستفيدين من برامجه ومنتجاته التمويلية.

وأشارت إلى أن أطر التعاون المشترك تستهدف أيضًا قيام الوكالة الألمانية بتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات البشرية لموظفى البنك، فى قطاعات الاستدامة، والمخاطر، والائتمان وتدريبهم على مبادئ التمويل الأخضر المستدام، ومساعدتهم على وضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير وتصميم المنتجات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وتطبيق الحوكمة بشفافية على كل أنشطة البنك التمويلية.