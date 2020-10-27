خسائر كبيرة في أسواق الأسهم مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

شهدت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أسوأ انخفاض منذ أسابيع مع تفاقم المخاوف بشأن تأثر الاقتصاد سلبا من جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتراجع مؤشر"داو جونز" بنسبة 2.3 في المئة، وسجل مؤشر كل من "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" انخفاضا بنسبة 1.8 في المئة و1.6 على التوالي.

وانخفضت الأسهم في أوروبا أيضا، حيث أعلنت مدن مهمّة قيودا جديدة للحد من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجل مؤشر "كاك 40" الفرنسي انخفاضا بنسبة 1.9 في المئة. كذلك انخفض مؤشر "داكس الألماني" بنسبة 3.7 في المئة وهبط مؤشر "أف تي أس إي" البريطاني بنسبة 1.2 في المئة تقريباً.

وتعرّضت أسهم شركات السفر إلى أكبر نسبة من الخسائر. وأعلنت "آي إي جي" الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية عن خسائر بقيمة 7.6 في المئة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بعدم فرض قيود واسعة النطاق مرة أخرى، قائلاً إنها لا تستحق أن يدفع بسببها الاقتصاد الثمن.

لكن مثل هذه القرارات في الولايات المتحدة ترجع إلى الحكام المحليين الذين عمد بعضهم إلى تشديد القيود يوم الاثنين في ولايات مثل تكساس، نيويورك ونيوجرسي.

وتخطى عدد الإصابات المعلن عنها يوميا في الولايات المتحدة 80 ألف إصابة. وارتفعت نسبة الحالات التي تحتاج علاجاً في المستشفيات إلى 40 في المئة الشهر الماضي، كما يرتفع معدل الوفيات ببطئ.

ويقول محللون إنه من غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد قبل أن تزول المخاوف بشأن فيروس كورونا.

ويشعر المستثمرون في الولايات المتحدة بالقلق بسبب عدم التوصل لاتفاق من أجل إقرار مساعدات اقتصادية جديدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منشن إنّ الطرفين (الجمهوريين والديمقراطيين) لا يزالان بعيدان عن بعضهما البعض. وأدلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، بتصريحات مماثلة.