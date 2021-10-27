أدانت وزارة خارجية البحرينية بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف العربي في التصدي لهذه الهجمات.

وشددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - على موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لشقيقتها السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان التحالف العربي قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي، تجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.