أمريكا: لا دليل على عزم روسيا أو أوكرانيا إنتاج «قنبلة قذرة»

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا دليل يشير إلى استخدام وشيك لما يطلق عليه بـ "قنبلة ذرة"، تحتوي على مواد إشعاعية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع إنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر استخدام مثل هذا السلاح، "ولم نر أي مؤشرات أيضا أن الأوكرانيين يخططون لمثل هذا الشىء".

كما قال أوستن إن القادة الأوكرانيين يشددون على أن هذا ليس جزءا من خططهم.

وتقول روسيا دون الاستناد إلى أدلة إن كييف تعمل على إنتاج قنبلة تحتوي على مواد نووية. ووفقا للكرملين، فإن استخدامها على الأراضي الأوكرانية ستكون عملية مضللة تهدف إلى تشويه سمعة موسكو.

في المقابل، اثار هذا مخاوف في الغرب وأوكرانيا من أن روسيا قد تفجر "قنبلة قذرة" لإلقاء اللوم على الجانب الأوكراني وخلق ذريعة لتصعيد عسكري، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

وتحذر الولايات المتحدة، الكرملين منذ أسابيع من أن استخدام أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا ستكون له عواقب مدمرة على روسيا.