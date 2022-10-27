ميتا تعلن عن انخفاض أرباحها للربع الثاني على التوالي

أعلنت شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك اليوم الخميس أن إيراداتها انخفضت للربع الثاني على التوالي ، حيث تلقت ضربة من انخفاض إيرادات الإعلانات.

وانخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 7ر27 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 52% إلى 4ر4 مليار دولار.

وقالت ميتا إن 93ر2 مليار شخص يستخدمون في المتوسط إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تشمل إنستجرام وماسنجر وواتساب، كل يوم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.

وقال مؤسس الشركة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج إن "المجموعة" استمرت في النمو.

وأضاف: "أنا سعيد بالمشاركة القوية التي نشهدها مدفوعة بالتقدم المحرز في محرك الاكتشاف والمنتجات مثل ريلز".

وتابع: "في حين أننا نواجه تحديات على المدى القريب بشأن الإيرادات ، فإن الأساسيات موجودة للعودة إلى نمو أقوى في الإيرادات. نحن نقترب من عام 2023 مع التركيز على تحديد الأولويات والكفاءة التي ستساعدنا على التنقل في البيئة الحالية والخروج بشركة أقوى".